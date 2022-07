La verità di Bassetti sul Covid: “Ancora due settimane e i casi caleranno”

Matteo Bassetti sul Covid: “Tra il 70% e l'80% dei malati in ospedali in Liguria sono qui per motivi diversi, ancora due settimane e i casi caleranno”

La verità di Matteo Bassetti sul Covid è netta: “Ancora due settimane e i casi caleranno”. Parlando con l’Agi l’infettivologo genovese vede il parallelismo con la situazione del Portogallo ma fa dei distinguo fra chi si ammala “con” e chi si ammala “per” il Covid.

Ha detto Bassetti: “Ancora un paio di settimane, forse meno. Una decina di giorni e i casi di Covid-19 dovrebbero iniziare a calare, come avvenuto in Portogallo. Bisogna però abituarsi ai 150 mila al giorno che equivalgono ad almeno 350mila reali, ma forse di più: molta gente non fa il tampone o se lo fa a casa non lo dichiara”.

Bassetti: “Due settimane e i casi caleranno”

Il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha spiegato poi in ordine all’impennata dei casi Covid che ieri hanno superato i 130mila giornalieri: “È evidente che vadano divisi i ricoveri con e per Covid. Io ho ricoverato un 84enne e un 92enne che sono entrati per un quadro respiratorio che in epoca pre-Covid avremmo gestito a casa”.

Il paradigma completamente cambiato

E ancora: “Ora finiscono tutti in ospedale.

Prima venivano gestiti a casa. C’è un errore di confronto enorme con il passato: è cambiato completamente il paradigma di come viene gestito un paziente con febbre o pochi sintomi. Tutti i soggetti più a rischio vengono gestiti ora in ospedale”. Matteo Bassetti chiosa ragionando sui numeri: “Tra il 70% e l’80% dei malati in ospedali in Liguria sono qui per motivi diversi dal Covid, pur essendo positivi. Al San Martino siamo all’85% e solo tra il 10 e il 15% è qui per polmonite”.