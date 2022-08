La verità sul rapporto fra Donatella Rettore e Ditonellapiaga: hanno litigato?

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno litigato? Le due cantanti di 'Chimica' hanno organizzato delle date separate in cui esibirsi

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno davvero litigato? I fan del duo di ‘Chimica‘ si sono molto preoccupati dopo aver notato che le cantanti hanno organizzato delle date di esibizione diverse, in cui le due non parteciperanno insieme.

Litigio fra Donatella Rettore e Ditonellapiaga? I motivi delle esibizioni separate

Donatella Rettore e Ditonellapiaga sono state due delle protagoniste principali dell’ultima edizione di Sanremo, con la loro amatissima hit ‘Chimica‘. Il rapporto tra le due però, non è mai stato molto chiaro, secondo quanto raccontato da Dagospia: “Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo.”

La preoccupazione dei fan

I fan sono molto preoccupati per questa situazione ambigua, che però non è detto rispecchi a pieno la realtà dei fatti. ‘Blogtivvù‘, in contrapposizione al sopraccitato ‘Dagospia’, sottolinea che il rapporto tra le cantanti è, invece, ottimo. “Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio” – si legge sul blog online.