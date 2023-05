La verità sulla fuga dai paparazzi di Harry e Meghan: parla una fonte anonima

"Harry e Meghan? Tirchi. Fuga dai paparazzi per non rivelare dove hanno passato la notte": l'indiscrezione

Emergono nuovi retroscena dietro al presunto inseguimento ad Harry e Meghan per opera dei paparazzi a New York. Secondo una fonte i Duchi di Sussex sarebbero fuggiti per non far scoprire dove avessero trascorso la notte: un ripiego per non pagare una camera costosa in un hotel prestigioso.

L’indiscrezione è stata riportata da Page Six e ha del clamoroso: la coppia era attesa a New York, dove pare fosse prevista una loro prenotazione in un prestigioso hotel a 5 stelle. La coppia però avrebbe disertato all’ultimo secondo, optando per una sistemazione a casa di amici, di certo un’opzione più economica.

Una fonte interna delle forze dell’ordine ha raccontato al tabloid che Harry e Meghan si sono rivolti all’hotel preferito da Lady Diana, il Carlyle, per avere una camera. Probabilmente si aspettavano un trattamento di favore sul prezzo, che però non è arrivato.

La direzione dell’albergo avrebbe rifiutato di applicare lo sconto – secondo la fonte anche piuttosto ingente – si sarebbe dunque spostata sull’abitazione di amici, nell’Upper East Side, per trascorrere la notte.

Sarebbe stato dunque per non far scoprire il loro cambio di programma ai giornali, che la coppia si sarebbe data alla fuga alla vista dei fotografi, dando origine a tutta la vicenda. “Non volevano pagare molto e volevano un posto libero dove stare. Se avessero pagato e preso un hotel questo presunto ‘pericoloso’ inseguimento di paparazzi in città non sarebbe mai avvenuto. Sarebbero stati riportati al Carlyle, fotografati mentre entravano e quella sarebbe stata la fine“, ha detto la fonte alla rivista.

Il tassista smentisce la gravità dell’inseguimento

A ridimensionare tale inseguimento ci avrebbe pensato anche il tassista su cui la coppia ha viaggiato: “Non credo che lo definirei un inseguimento. Non mi sono mai sentito in pericolo” ha detto. Scettico sulla versione dei Duchi di Sussex anche il sindaco di New York, Eric Adams: “Mi pare difficile crederlo… Sarebbe estremamente pericoloso in una città come New York. Abbiamo molto traffico, molti movimenti, un sacco di gente che usa le nostre strade“.