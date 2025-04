"La Vie en Gloss", così Kérastase illumina la Milano Design Week

Milano, 11 apr. (askanews) – Connettere i mondi, immaginarne di nuovi creando dimensioni inesplorate tramite l’arte. Con questo spirito Kérastase, marchio professionale leader dell’haircare di lusso, ha voluto stupire il pubblico della Milano Design Week, il cui tema è proprio “Mondi Connessi”. Prende così vita “La Vie en Gloss”, serra d’ispirazione parisienne che unisce bellezza, innovazione e sostenibilità, all’interno del suggestivo parco della Biblioteca degli Alberi di Milano. Abbiamo parlato con Silvia Guerinoni, General Manager Kérastase e Shu Uemura Italia:

“In occasione della Design Week, Kérastase celebra il legame tra innovazione, bellezza e sostenibilità, con la serra “La Vie en Gloss”, realizzata da Orvieto Arte con materiali riciclati e che richiama l’allure parisien di Kérastase. All’interno, un’esperienza multisensoriale di luci e fragranze, curata dall’artista Gaia Pietrella, celebra la nuova linea Kérastase Gloss Absolu, dedicata a capelli luminosi e setosi. I visitatori potranno in particolare provare il nuovo olio Glaze Drops, grazie ai nostri hairstylist, e ricevere quindi consigli e sorprese esclusive”.

Un’installazione avveniristica che diventa teatro per il lancio di Gloss Absolu, l’ultimo trattamento di casa Kérastase. Essenze naturali, ricerca delle materie prime, sviluppo tecnologico. Il risultato è un fascio di luce che illumina i capelli. Ma Kérastase è anche sinonimo di empowerment femminile come ci spiega Federica Scolaro, Marketing Manager Kérastase e Shu Uemura Italia:

“In questi giorni la nostra magnifica serra ospiterà una serie di eventi, workshop e talk applicati a diversi temi, il design, l’evoluzione creativa nello stylist, ma anche l’empowerment femminile, con un occhio attento alle nuove generazioni, in particolar modo la Gen Z. Prosegue per il terzo anno consecutivo il nostro progetto Power Talks in collaborazione con Fondazione Pangea, per rafforzare la fiducia che le giovani donne hanno in sé stesse, attraverso dei percorsi di mentoring gratuiti. Abbiamo già coinvolto più di 200 partecipanti negli ultimi due anni e quest’anno puntiamo a raggiungere altre 300 giovani donne attraverso dei mentoring online e nelle università. E le iscrizioni per i corsi 2025 sono già aperte sul sito https://pangeaonlus.org/power-talks-giovani-donne-in-mentorship/.”

L’obiettivo del brand è chiaro: affiancare le donne in ogni momento della loro vita aiutandole ad esprimere sé stesse e il loro potenziale: “You dare, we care”.