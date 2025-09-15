La violenza contro i runner: un fenomeno da non sottovalutare

Il mondo dello sport, in particolare quello praticato all’aperto, sta attraversando un momento critico. Non si tratta solo di infortuni o condizioni meteorologiche avverse, ma di un fenomeno ben più inquietante: la violenza. L’episodio avvenuto a Bari, dove un runner di 62 anni è stato colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’auto, rappresenta un chiaro segnale che la strada non è più un luogo sicuro per chi pratica sport.

Questo non è un semplice atto vandalico; è un attacco diretto a chi cerca di mantenere uno stile di vita attivo e sano.

Un aggressore e un complice: un quadro allarmante

Fatti e statistiche scomode: l’aggressione è avvenuta sul lungomare di Bari, un luogo di ritrovo per podisti e ciclisti, e non si tratta di un episodio isolato. Rino Piepoli, della Bari Road Runners, ha denunciato che simili atti di violenza si stanno verificando sempre più frequentemente. A quanto pare, l’auto dell’aggressore era seguita da un’altra vettura, il che suggerisce un piano premeditato. Questo non è un caso di follia isolata, ma un chiaro segnale di un problema più ampio: la tolleranza verso la violenza e il vandalismo nei confronti degli sportivi.

Le statistiche parlano chiaro: sempre più runner e ciclisti sono vittime di aggressioni. Secondo un sondaggio condotto tra atleti, oltre il 30% ha subito o è stato testimone di atti di vandalismo o aggressioni durante la loro attività. È un dato sconcertante che dovrebbe far riflettere chiunque ami lo sport e chiunque pensi che l’aria aperta sia un rifugio sicuro.

La mancanza di sicurezza e la nostra indifferenza

La questione della sicurezza per chi pratica sport all’aperto è stata troppo a lungo ignorata. La città di Bari deve garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Le parole di Piepoli sono chiare: servono più controlli e interventi rapidi per identificare e punire i responsabili. Tuttavia, finché non ci sarà una mobilitazione da parte della comunità, questi episodi continueranno ad aumentare. Molti tendono a chiudere un occhio, pensando che “tanto a me non capiterà”. Eppure, ogni volta che un atleta viene aggredito, è un campanello d’allarme per tutti.

Non è possibile permettere che la paura privi i cittadini del diritto di praticare attività all’aperto. La richiesta di Piepoli di unirsi per chiedere sicurezza e rispetto è un invito a riflettere sulla responsabilità collettiva. La questione non è solo di sicurezza personale, ma di garanzia di libertà per tutti. Ogni runner, ciclista e amante dello sport ha il diritto di sentirsi al sicuro mentre pratica la propria passione.

Riflessioni finali e un appello al pensiero critico

La nostra società sta perdendo il rispetto per il benessere altrui. Se non ci si ferma a riflettere su questi episodi, si rischia di normalizzare la violenza. La denuncia di un singolo episodio non basta; è necessaria una presa di coscienza collettiva. È fondamentale porsi domande scomode: perché tolleriamo comportamenti violenti? Perché non ci mobilitiamo per difendere chi pratica sport all’aperto?

È importante pensare criticamente e non rimanere in silenzio. Ogni azione conta, ogni voce è importante. La sicurezza degli sportivi deve diventare una priorità, e non è possibile permettere che un altro runner venga aggredito senza reazione. È tempo di agire, non di rimanere indifferenti. La prossima volta che si assiste a un atto di violenza, è necessario ricordare che potrebbe capitare a uno di noi.