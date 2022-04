La visita di Von der Leyen a Kiev: Ucraini, l’Ue è con voi

Kiev, 9 apr. (askanews) – “Oggi più che mai l’Europa è qui, l’Europa è con voi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso a Kiev l’8 aprile, al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e al termine del suo viaggio in Ucraina insieme all’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell.

“Ovviamente c’è un questionario a cui rispondere.

Sono domande che poi formano l’opinione dell’Unione europea come raccomandazione al Consiglio”, ha spiegato la tedesca Von der Leyen.

“Non sarà come al solito una questione di anni per formare questa opinione, ma penso una questione di settimane se lavoriamo a stretto contatto”, ha promesso, preannunciando un iter velocizzato per l’adesione dell’Ucraina al blocco dei 27.

Zelensky ha ringraziato Ursula Von Der Leyen per la sua visita a Bucha, un segnale forte che dimostra la vicinanza tra l’Ue e l’Ucraina, ha ringraziato per il sostegno sulle armi, mentre sulle sanzioni contro la Russia ha lamentato: “Ringrazio personalmente Ursula Von der Leyen per il quinto pacchetto di sanzioni, ma credo che non sia abbastanza.

Loro hanno preso molto da noi, hanno preso il nostro territorio e la nostra gente. Riusciremo a riprenderci i nostri territori, ma non la nostra gente”.