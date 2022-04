La vita sulla linea del fronte a Kharkiv, coi russi a un passo

Milano, 1 apr. (askanews) – Il rumore degli spari in sottofondo è continuo mentre i soldati camminano fra le trincee. Siamo a Kharkiv, lungo la linea del fronte dove le telecamere della agenzia francese Afp sono arrivate fino al punto zero, l’ultima posizione tenuta dagli ucraini prima dei russi, che sono lì, a un passo.

“Ovvio che tutti abbiamo paura, solo gli stupidi non ne hanno non possiamo farci niente, abbiamo bisogno di vivere e fare il nostro lavoro.

I miei amici e colleghi dicono la cosa giusta: dietro di noi ci sono le nostre famiglie, non abbiamo nessun posto in cui ritirarci, è molto peggio perdere la propria famiglia che combattere qui il nemico”, spiega un soldato. La motivazione è forte in tutti.

“Ho sempre detto che finché sarò vivo, finché scorrerà sangue ucraino nelle mie vene non arriverà la Russia qui. Non ci sarà nessun regime di Putin o altro qui”.

“Voglio dire una cosa all’esercito russo – aggiunge un altro – prendete i vostri soldati, i vostri ragazzini, i vostri veicoli fatiscenti e tornate a casa finché siete ancora in vita”.