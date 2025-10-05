La vittoria decisiva di Andrej Babiš trasforma il panorama politico ceco

La recente tornata elettorale in Repubblica Ceca ha visto il trionfo di Andrej Babiš e del suo partito ANO. Questo evento ha suscitato entusiasmo tra i membri del gruppo Patrioti per l’Europa nel Parlamento europeo. Con oltre il 34% dei voti, ANO ha nettamente superato la coalizione di governo Spolu, che ha ottenuto solo il 23%.

Questo risultato ha consolidato la posizione di Babiš come potenziale nuovo primo ministro.

Babiš, noto per il suo background imprenditoriale, ha co-fondato il gruppo dei Patrioti insieme a figure di spicco come Viktor Orbán e Herbert Kickl. La loro alleanza ha visto un notevole incremento di popolarità, con l’aggiunta del partito di Marine Le Pen, portando i Patrioti a diventare il terzo gruppo più grande nel Parlamento europeo. Orbán, fra i primi leader a congratularsi, ha proclamato su un social che “la verità ha prevalso”.

Reazioni dalla destra europea

Il leader della Lega italiana, Matteo Salvini, ha elogiato il risultato ottenuto da Babiš, affermando che ha “spazzato via la sinistra”. Inoltre, ha espresso soddisfazione per l’entrata in Parlamento del nuovo partito Motoristi, che rappresenta un ulteriore progresso per i Patrioti. Salvini ha scritto: “I Patrioti stanno avanzando in tutta Europa! Il nostro amico Andrej Babiš ha vinto e si sta preparando a guidare un governo che combatterà l’immigrazione illegale e dirà no agli avventurismi bellici”.

Il messaggio di Le Pen e Bardella

Marine Le Pen ha commentato il successo di ANO con entusiasmo, dichiarando che questo è un segnale del cambiamento in atto in Europa, dove i partiti patriottici sono sempre più richiesti dal popolo. Anche Jordan Bardella ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, interpretandola come un rifiuto delle politiche ambientali punitive e una netta opposizione all’immigrazione non controllata.

Reazioni internazionali e sfide future

Nonostante il trionfo di Babiš abbia scatenato l’entusiasmo tra i membri dei Patrioti, le reazioni da parte di altri leader europei sono state limitate. Una voce di sostegno è giunta da Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa, che ha ringraziato la Repubblica Ceca per il suo sostegno alla società civile bielorussa. Ha auspicato che il nuovo governo continui a mantenere la solidarietà nella lotta per la libertà e lo stato di diritto.

In un post su un social network, Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin, ha affermato che “l’Europa si sta risvegliando”, evidenziando il crescente sentimento di opposizione contro l’immigrazione incontrollata e le politiche economiche in declino. Dmitriev ha congratulato Babiš e i Patrioti per il loro successo, sottolineando che la scelta giusta sta prevalendo in tutta Europa.

Le sfide che attendono Babiš

Nonostante il successo, il cammino verso la carica di primo ministro non sarà privo di ostacoli per Andrej Babiš. Ha già manifestato l’intenzione di ridurre il supporto per l’Ucraina e di sfidare l’aumento delle spese militari, oltre a voler confrontarsi con le politiche europee riguardanti il Green Deal. La campagna di Babiš, tuttavia, è stata segnata anche da accuse di fake news e propaganda, un fattore che ha influenzato le dinamiche elettorali.

Il recente voto in Repubblica Ceca ha confermato la popolarità di Babiš e del suo partito, evidenziando una tendenza più ampia di crescente supporto per i movimenti populisti in Europa. Con sfide significative all’orizzonte, il futuro politico di Babiš potrebbe rivelarsi tanto promettente quanto complesso.