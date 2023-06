In un primo momento, sembrava che la rivolta della Wagner di Yevgeny Prigozhin, l’ex “cuoco” di Vladimir Putin avrebbe portato ad un vero e proprio colpo di Stato. In realtà le cose sono andate in maniera molto diversa da quello che ci si sarebbe potuti aspettare e il leader del gruppo di mercenari precedentemente assoldati dallo Zar per il controllo delle zone sono occupazione in Ucraina ha deciso di fare marcia indietro. E dopo aver cambiato idea, inoltre, di lui si sono perse le tracce.

Mistero sulle sorti di Yevgeny Prigozhin

Che fine ha fatto l’uomo che ha organizzato la protesta mettendo seriamente a repentaglio la stabilità della Russia e lo stesso governo di Putin, ancora strenuamente impegnato nell’occupazione dell’Ucraina? La risposta a questa domanda, per il momento, non ce l’ha nessuno.

Dopo il tentato golpe, l’uomo aveva in un primo momento accettato di andare in esilio nella vicina Bielorussia. Poi però non si è fatto più sentire: non si hanno informazioni su dove si possa trovare in questo momento. L’ultimo messaggio risale a ieri sera, sabato 24 giugno: si è trattato di un video registrato nel distretto militare di Rostov sul Don. La Wagner ha nel frattempo lasciato la Russia, come riportato anche dall’Ansa.

Secondo alcuni è l’inizio della fine per Putin

Se il nostro Antonio Tajani ha commentato che “ora Putin è più debole”, ad aggiungersi al coro di chi considera che la rivolta della Wagner sia un punto di svolta per la guerra in Ucraina è stato l’ex primo ministro di Putin Mikhail Kasyanov, che in un’intervista alla BBC ha commentato: “Per Putin è l’inizio della fine, è in un grosso guaio in questo momento”.