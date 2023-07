La Whirlpool apre le porte a dipendenti e famiglie

Milano, 3 lug. (askanews) – Sabato 1° luglio, la Whirlpool ha aperto le porte dei suoi nuovi uffici regionali di Milano alle famiglie e agli amici dei dipendenti per trascorrere insieme una mattinata all’insegna della condivisione e del benessere. Un evento fortemente voluto dall’azienda, per dar continuità al proprio impegno sociale, come sottolineato da Fabio Colombo, Vice Presidente delle Risorse Umane.

“Il Family Day di Whirpool è una delle tante iniziative che abbiamo organizzato all’interno dell’intera regione in Paesi quali l’Inghilterra, la Francia, la Polonia e oggi lo organizziamo qui in Italia. È un’occasione importante per noi per inaugurare nuova sede degli uffici regionali presso la quale ci siamo spostati circa tre mesi fa”.

L’evento è parte di una serie di iniziative, i “Whirlpool Family Days”, organizzati in tutta Italia e in Europa, e rappresenta un’opportunità unica per scoprire i luoghi di lavoro di Whirlpool e rafforzare i legami tra dipendenti, famiglie e azienda.

“Whirpool è una multinazionale – prosegue Colombo – estremamente attenta ai valori ed alle famiglie dei propri dipendenti. Siamo estremamente convinti che aprire le porte del nostro ufficio regionale, dei nostri stabilimenti alle famiglie permetta a quest’ultime di essere in contatto con i nostri prodotti nonché rispettare i nostri valori: rispetto, integrità ed attenzione al benessere del dipendente”.

L’azienda, dunque, continua a credere fortemente nel connubio vivo fra la sfera sociale e lavorativa dei dipendenti.

“Qiueste azioni sono molto importanti per noi – conclude Colombo – per sostenere l’engagement e il senso d’appartenenza delle nostre persone. Le nostre persone passano più del 60% della loro vita nei nostri uffici. Aprire le porte e mostrare ciò che realmente si fa ogni giorno, risulta essere un elemento importante di cui essere orgogliosi”.

L’apertura della nuova sede di Milano ai propri lavoratori e alle loro famiglie è solo uno dei tanti passi fatti da Whirlpool per il welfare aziendale, una delle mission più importanti dell’azienda di elettrodomestici americana.