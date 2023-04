La7 sospende Non è l'Arena: Massimo Giletti resta a disposizione dell'azienda.

La7 ha preso una drastica decisione: Non è l’Arena, trasmissione condotta da Massimo Giletti, è sospesa. Il programma non andrà in onda già dalla prossima domenica.

La7 sospende Non è l’Arena

Una decisione inaspettata, arrivata direttamente da La7. La rete di Urbano Cairo ha sospeso la messa in onda del programma Non è l’Arena. La trasmissione, condotta da Massimo Giletti, non andrà più in onda a partire da domenica 16 aprile 2023.

La7 sospende Non è l’Arena: l’annuncio

Sulla nota diffusa da La7 in merito alla sospensione di Non è l’Arena, si legge:

“Si ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Giletti, così come sottolineato dall’Ansa, resterà a disposizione dell’azienda.

Che fine fa Massimo Giletti?

La7 non ha spiegato il motivo per cui il programma Non è l’Arena è stato sospeso. Secondo voci di corridoio, però, ci sarebbero diverse incomprensioni tra la Rete e Massimo Giletti. La chiusura non avrebbe a che fare con gli ascolti, sempre buoni, ma sarebbe dettata da “motivazioni molto più complesse“. Che fine farà il conduttore? Al momento, non è dato saperlo, ma le indiscrezioni lo vedono pronto per tornare in Rai al posto di Fabio Fazio.