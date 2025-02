La7, torna domenica 9 febbraio Amarsi un pò-Istruzioni per l'uso

Roma, 5 feb. – Domenica 9 febbraio alle 10:00 su La7 torna il programma dedicato alla salute e al benessere “Amarsi un po’- Istruzioni per l’uso” condotto da Samanta Togni e Massimiliano Rosolino. La nuova stagione porterà i telespettatori alla scoperta di Gran Canaria, l’isola dell’eterna primavera, tra paesaggi mozzafiato e mete imperdibili. Perché viaggiare, come ci ricordano i due conduttori, è una buona pratica per liberarsi dallo stress e stare bene con se stessi.

Novità di questa edizione un divertente corso di spagnolo per vivere al meglio questa avventura a Gran Canaria.

Nella prima puntata, Massimiliano e Samanta esploreranno Las Palmas, la capitale dell’isola, iniziando dal quartiere storico di Vegueta. Tra i luoghi simbolo, il tradizionale mercato rionale e la Casa Museo di Cristoforo Colombo. Durante la puntata, incontreranno una guida speciale che svelerà loro i principali punti di interesse di Las Palmas e dell’intera isola. Gli approfondimenti sul benessere interesseranno la gestione positiva dello stress e la cura della pelle durante la stagione invernale. La rubrica dei capelli si occuperà della tendenza “glass hair” del 2025, che punta su capelli luminosi e lucenti. Non mancherà la rubrica dedicata agli amici a 4 zampe, in questo appuntamento si parlerà di come gestire la presenza di un animale in famiglia. Nella sezione “Cartoline dall’Italia”, saremo accompagnati alla scoperta delle Grotte di Castellana per un’esperienza speciale in onore di San Valentino.

Infine, per concludere, non potrà mancare l’approfondimento dedicato alla longevità e le ricette healthy che promuovono la sana e corretta alimentazione.

“Amarsi un po’ – istruzioni per l’uso” è un branded content prodotto e realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini Head of Business TV.