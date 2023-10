LAAS festeggia i 10 anni dalla sua fondazione

Brescia, 12 ott. (askanews) – Sono stati festeggiati i 10 anni della Lonati Anglo-American School (LAAS), la scuola privata non paritaria fondata a Brescia nel 2013 per volontà di Ettore Lonati insieme alla moglie Donatella Meneghini e ora guidata da Adele Lonati e Riccardo Lonati. Un decennio ricco di istruzione e ricordi, celebrato con un momento di festa aperto alle istituzioni locali e del territorio lombardo.

Adele Leonati, Procuratore LAAS, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo celebrato i dieci anni del nostro istituto con una novità. Si tratta di un percorso che accompagna i nostri studenti da quando hanno due anni di età per continuare a seguirli lungo un programma di studi completo ed esclusivo, realizzato ad hoc per ogni alunno”.

La Lonati Anglo-American School (LAAS) offre un percorso didattico che accompagna i giovani studenti dai 2 anni, con lo Springarten, fino ai 18 anni con l’International High School for Innovation. Novità che sono state introdotte proprio in occasione dell’anniversario della scuola per consentire ai propri alunni un percorso di crescita e formazione ben strutturato e completo.

La Preside della Lonati Anglo-American School, Beatrice Zanotti, ha dichiarato: “Il nostro liceo guiderà gli studenti alla scelta del loro futuro. In particolare, il percorso che abbiamo delineato, permetterà ai ragazzi di crescere imparando le lingue straniere sin dai primi anni di età. Oltre a garantire massima attenzione alla lingua italiana, il nostro istituto concede agli studenti la possibilità di apprendere tutte le materie anche in inglese”.

Per l’occasione, inoltre, è stato ripensato anche il logo della scuola ed è stata presentata a bambini e ragazzi la mascotte ufficiale. La mattinata si è chiusa con un flashmob dedicato ai genitori e con il taglio della torta.