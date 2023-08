Labace 2023, l'italiana Leonardo elicotteri alla conquista del Brasile

San Paolo, 9 ago. (askanews) – Gli elicotteri italiani si confermano tra i più richiesti sul mercato internazionale.

Al Salone Labace 2023 in Brasile, il più grande evento per l’aviazione d’affari in America Latina che si è svolto a San Paolo dall’8 al 10 agosto 2023, la divisione elicotteri dell’azienda italiana Leonardo ha annunciato di aver sottoscritto nuovi contratti in America Latina, soprattutto nel settore Corporate e Vip, per compiti di trasporto privato.

In particolare, Gruppomodena S.A. è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero AW119Kx, AW109, AW169 e AW139 nel mercato civile in Uruguay e Argentina e ha firmato, inoltre, un contratto per due monomotori leggeri AW119Kx.

Gualter Helicopters, distributore ufficiale dell’elicottero monomotore di nuova generazione AW09 in Brasile, invece, ha firmato contratti per tre aeromobili con altrettanti operatori privati. Acquisito tre anni fa da Leonardo, il programma AW09 introduce un design innovativo, in grado di sostenere nel lungo periodo la competitività dell’azienda anche nel segmento di mercato dei monomotori.

L’azienda italiana Leonardo, infatti, è tra i leader mondiali soprattutto nel settore degli elicotteri bimotore con interni di lusso, dedicati al trasporto VIP e corporate, charter o governativi e beneficia, inoltre, del brand Agusta per le sue nuove iniziative nel mercato VIP.

Proprio in Brasile, inoltre, il nuovo Centro Logistico di Itapevi (San Paolo) ha consentito di accrescere il livello dell’assistenza tecnica sul territorio, con la possibilità di ulteriore espansione in futuro.