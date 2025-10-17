L'abbattimento accidentale del Su-30SM mette in luce le vulnerabilità della difesa aerea russa

In un incidente sorprendente avvenuto sul territorio della Crimea, un caccia russo Su-30SM<\/strong> è stato abbattuto inavvertitamente dai propri sistemi di difesa aerea. Questo sfortunato evento è avvenuto durante un’operazione volta a contrastare attacchi con droni lanciati dalle forze ucraine. I dettagli riguardanti l’incidente sono emersi da comunicazioni intercettate dalla Marina ucraina, le quali hanno sollevato interrogativi sull’efficacia delle operazioni militari russe nella regione.

<\/p>

Dettagli dell’incidente<\/h2>



Secondo quanto riportato dalla Marina ucraina, il caccia ha subito un guasto catastrofico in quanto entrambi i motori hanno preso fuoco. L’equipaggio è riuscito a espellersi in sicurezza prima che l’aereo perdesse la vita nella parte nord-occidentale della Crimea. Dmytro Pletenchuk<\/strong>, portavoce della Marina, ha suggerito che le forze russe fossero così concentrate nel respingere gli attacchi ucraini da aver inavvertitamente preso di mira il proprio velivolo.<\/p>

Risposta russa all’incidente di fuoco amico

Nonostante le implicazioni di questo incidente di fuoco amico, non ci sono stati commenti ufficiali da parte delle autorità russe riguardo al Su-30SM abbattuto. Canali Telegram favorevoli alla guerra hanno indicato che la causa della perdita dell’aereo rimane indeterminata, anche se hanno confermato che l’equipaggio è stato recuperato con successo dopo l’eiezione.

Aumentano gli attacchi dei droni ucraini

In seguito a questo incidente, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato un totale di 61 droni ucraini durante la notte, di cui 38 sono stati abbattuti sopra la Crimea e il Mar Nero. Tuttavia, queste affermazioni sono state accolte con scetticismo, alla luce dei recenti eventi che hanno coinvolto il loro stesso caccia.

Impatto degli attacchi con droni in Crimea

I media ucraini hanno riportato che gli attacchi con droni hanno causato danni a diverse sottostazioni elettriche in Crimea, provocando interruzioni temporanee dell’elettricità in varie aree. Inoltre, si sostiene che i raid potrebbero aver avuto come obiettivo una struttura presso la base aerea di Gvardeyskoye, sede delle Forze Aerospaziali russe.

Danni collaterali e implicazioni militari

Oltre al jet da combattimento abbattuto, gli attacchi hanno presumibilmente incendiato un deposito di petrolio russo, identificato come parte della rete di stazioni di servizio ATAN situata all’interno della base di Hvardiiske (Gvardeyskoye). Questa struttura è nota per ospitare droni Shahed progettati in Iran, utilizzati dall’esercito russo per operazioni offensive contro l’Ucraina.

Gli eventi della notte hanno sollevato interrogativi sulla preparazione e sull’efficacia delle risposte militari russe. Man mano che il conflitto continua a evolversi, le implicazioni di incidenti di fuoco amico come questo potrebbero avere significative ripercussioni sulla strategia e sulle operazioni militari nella regione.

Con lo sviluppo della situazione, resta da vedere come le forze ucraine e russe adatteranno le proprie tattiche alla luce di questi recenti eventi. L’abbattimento accidentale di un proprio velivolo rappresenta un chiaro monito sul caos e sull’imprevedibilità che possono emergere nel calore della battaglia.