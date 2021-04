Labbra più carnose: come fare con rimedi naturali

Per labbra più carnose, sono diversi i rimedi naturali che possono aiutare a renderle sensuali.

La bocca è sinonimo di seduzione e sensualità. Chi ha labbra sottili può incorrere in problemi di autostima e disagio, ma per ovviare a questo inestetismo sono diverse le soluzioni che è possibile adottare e prescindono dalla chirurgia. Ecco come avere labbra più carnose con metodi e soluzioni naturali grazie ad alcuni consigli che è possibile trovare qui.

Labbra più carnose

L’aspetto estetico è il biglietto da visita con cui ci si presenta agli altri per cui è molto importante presentarsi nel modo migliore possibile curando ogni aspetto, a cominciare dalle labbra. Le labbra più carnose sono sensuali e seducenti e piacciono molto al sesso maschile. Inoltre, delle labbra rimpolpanti aiutano a catturare immediatamente l’attenzione.

La cosa importante è che siano sempre morbide e idratate in modo che invitino al bacio evitando quella fastidiosa pellicina morta che si presenta e che è dovuta alla screpolatura. Madre Natura non è stata benevola con tutte, ma per avere labbra più carnose non è necessario ricorrere alla chirurgia, ma sono diversi i metodi naturali che possono aiutare.

Proprio come la pelle del viso o delle mani, anche le labbra necessitano di cura e attenzione particolare usando prodotti che siano specifici, meglio se a base naturale in modo da rimpolpare e darle l’effetto che si desidera. In questo modo si potranno avere labbra sensuali e carnose in modo naturale e sano.

In commercio si trovano diversi prodotti che possono aiutare, proprio come Natulips che è un volumizzante labbra a base naturale. Inoltre, bisogna anche esfoliare le labbra con lo scrub a base di componenti naturali per dare volume alle labbra e proteggerle.

Labbra più carnose: consigli

Per avere labbra più carnose, è possibile optare per una serie di rimedi naturali che si hanno in casa e che aiutano a nutrire le labbra. Per una bocca maggiormente sensuale, è possibile optare per un impasto a base di olio d’oliva e zucchero da passare sulle labbra effettuando dei movimenti circolari e massaggiando. In seguito, bisogna risciacquare e stendere del burro cacao per idratare le labbra.

Un altro metodo che funziona molto bene è la cannella, una spezia che si consiglia di non usare da sola, ma abbinata a un impasto a base di olio di cocco da applicare sulle labbra in modo delicato e senza pressare. Bisogna lasciare agire per 10 minuti circa per poi risciacquare più volte con acqua fresca.

Oltre a questi rimedi che sono a base naturale e molto rapidi ed efficaci, vi sono anche esercizi di ginnastica della bocca che è possibile effettuare ogni giorno per almeno una o due settimane in modo da ottenere risultati importanti. Una tecnica che offre risultati a seconda del tempo che si impiega e che varia da un soggetto all’altro.

Il trucco, il make up aiuta, non solo a correggere i difetti del naso, ma anche a dare l’effetto di labbra più carnose. Per farlo, bisogna munirsi di prodotti quali rossetto, lucidalabbra che possano aiutare. Si consiglia di evitare i rossetti troppo scuri, ma puntare sulle tonalità vivaci e brillanti. Il rossetto nude è perfetto per definire il contorno delle labbra e farle apparire maggiormente sensuali.



Labbra carnose: il miglior rimedio naturale

Oltre ai suggerimenti e rimedi che sono stati consigliati poc’anzi, per labbra più carnose, è possibile usare un buon prodotto che aiuti a volumizzarle. Tra i tanti prodotti presenti in commercio, spicca Natulips, un rimpolpante labbra a base naturale che dona un effetto naturale e immediato. Un rimpolpante che volumizza le labbra grazie ai componenti naturali, consigliato da esperti e consumatori per la sua efficacia.

Grazie ai suoi benefici e semplicità di utilizzo è riconosciuto dagli esperti e consumatori, il miglior rimedio alternativo alla chirurgia delle labbra. Per chi volesse saperne di più (o per ordinarlo), consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un segreto di bellezza che aiuta ad avere labbra piene e toniche, a prescindere dalla chirurgia. Si ottengono labbra voluminose e toniche direttamente a casa. Un prodotto di ottima qualità e che permette di risparmiare, considerando che non ha gli stessi costi esosi di un intervento. Non ha effetti collaterali o controindicazioni dal momento che si basa su ingredienti naturali, quali:

Acido ialuronico: un ingrediente presente in tanti prodotti di bellezza, ha proprietà rimpolpanti

un ingrediente presente in tanti prodotti di bellezza, ha proprietà rimpolpanti Estratto di portulaca: aiuta ad aumentare la crescita delle labbra grazie all’effetto premium

aiuta ad aumentare la crescita delle labbra grazie all’effetto premium Estratto di peperoncino rosso: mantiene i tessuti, li idrata e rende le labbra molto provocanti e turgide

mantiene i tessuti, li idrata e rende le labbra molto provocanti e turgide Peptidi: fungono da antiossidanti e prevengono l’invecchiamento delle cellule.

Natulips è un rimpolpante labbra molto facile da usare perché basta stenderne un velo sulle labbra, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità. Un siero che idrata e mantiene le labbra morbide.

Chi vuole acquistare questo rimpolpante labbra, può farlo tramite la pagina ufficiale del prodotto, dal momento che, essendo esclusivo e originale, non si trova online o nei negozi fisici. Bisogna digitare il sito ufficiale, compilare il modulo presente in pagina con i propri dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto si trova in vendita al costo di 2 confezioni per 49,99€ anziché 98 con la spedizione gratuita. Si paga scegliendo tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o in contanti direttamente al corriere alla consegna.

