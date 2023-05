Labbra carnose: rimpolparle senza chirurgia

Per labbra carnose, la detersione, ma anche il make up con lip gloss e rossetti aiutano a volumizzarle naturalmente.

Sono molte le giovani che decidono di sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica per avere delle labbra voluminose, ma spesso questa soluzione non è la più indicata. Per delle labbra carnose, sono varie le soluzioni e rimedi che aiutano a renderle turgide e voluminose naturalmente e senza danni. Vediamo quali sono.

Labbra carnose

Sono sicuramente un aspetto molto sensuale e importante della bellezza femminile. Rita Hayworth e Marilyn Monroe sono solo alcune delle attrici e personaggi dello spettacolo a vantare labbra carnose che ogni donna sogna di avere senza dover ricorrere alla chirurgia estetica o al bisturi che comporta sempre una serie di rischi.

In base a degli studi che sono stati condotti, sembra che le labbra siano le prime aree a palesare i segni dell’invecchiamento e, quindi, con il passare dell’età tendono a perdere di volume e di elasticità. Con l’avanzare dell’età, il collagene e i cuscinetti adiposi tendono a diminuire portando così a un assottigliamento delle labbra.

Con il tempo, poi le labbra carnose rischiano di essere un lontano ricordo dal momento che appaiono meno voluminose e turgide, dall’aspetto più piatto. I vasi sanguigni all’interno diminuiscono causando una perdita di colore alle labbra che sono molto più piccole e che si riducono di dimensioni.

Oltre alla genetica e all’invecchiamento, vi sono altri fattori che possono influire, come l’esposizione aai raggi UV, ma anche al sole senza una dovuta protezione, compreso anche il fumo e alcune cattive abitudini.

Labbra carnose: come rimpolparle

Le labbra carnose sono il sogno e desiderio di molte donne, ma è possibile rimpolparle e renderle maggiormente voluminose evitando soluzioni come la chirurgia oppure i filler, ma puntando semplicemente a trucchi e rimedi casalinghi e naturali. La beauty routine, quindi la detersione delle labbra, ma anche l’uso di uno scrub aiuta a esfoliarle.

Si consiglia poi di optare per una maschera che abbia effetto e azione volumizzante a base di componenti naturali come la menta e il collagene che ha proprio un effetto rimpolpante. Si può scegliere di principi attivi naturali come olio di mentolo, di peperoncino e cannella che permettono di gonfiare le labbra in modo naturale.

Per ottenere delle labbra carnose il trucco è fondamentale. Il make up non solo riduce determinate imperfezioni o difetti, ma permette di valorizzare determinate caratteristiche. In tal caso, le matite per le labbra aiutano a ridefinire i contorni nel modo migliore per poi applicare un gloss o li plump, ovvero un lucidalabbra che dona maggiore volume alla bocca.

In commercio ci sono poi delle creme e dei sieri o rimpolpanti labbra come Natulips, il migliore del settore che permettono di dare alle labbra un effetto naturale e immediato. Si consiglia di applicarle con un gloss o rossetto volumizzante in modo da aumentarne maggiormente l’efficacia e anche la durata.

Labbra carnose: miglior rimpolpante

La chirurgia non è mai la soluzione maggiormente consigliata per delle labbra carnose, ma si trovano rimedi e soluzioni particolarmente efficaci valide e naturali, prive di qualsiasi intervento o iniezioni di filler. Tra le tante soluzioni, la migliore, anche perché non invasiva e a lungo termine, è Natulips, un siero rimpolpante per le labbra.

Un prodotto che permette di avere delle labbra belle e carnose naturalmente privo di qualsiasi controindicazione o ingrediente che possa nuocere o danneggiare. Oltre alla sua azione rimpolpante, si distingue anche per proprietà nutrienti e idratanti poiché nutre in profondità dando alla bocca e alle labbra un volume diverso.

Agisce sulle labbra sin da subito, non unge e non sporca. si può applicare ogni qualvolta si voglia, semplicemente prendendo una noce di prodotto e applicandolo sulle labbra lasciando che si assorba rapidamente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un siero rimpolpante come Natulips funziona molto bene grazie agli elementi naturali al suo interno che sono stati selezionati per garantire ottimi risultati. Si basa su principi attivi come acido ialuronico che rimpolpa le labbra; gli estratti della frutta quali i peptidi che fungono da antiossidanti prevenendo l’invecchiamento; estratto di peperoncino rosso che rende le labbra maggiormente turgide ed estratto di portulaca che aumenta l’efficacia degli ingredienti citati poc’anzi.

Per ordinare questo siero, è necessario collegarsi al sito ufficiale del prodotto, poiché non è reperibile nei negozi o Internet. Bisogna immettere i dati nel modulo usufruendo della promozione di due confezioni di Natulips al costo di 49,99€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere al momento della consegna nella formula del contrassegno.

