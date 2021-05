Labbra voluminose in estate: come fare senza chirurgia

Le labbra voluminose si possono ottenere, senza ricorrere alla chirurgia, ma con il miglior metodo a base di componenti naturali che dà quell'effetto.

Le labbra sono sinonimo di sensualità e fascino. Chi le ha piccole vorrebbe fossero maggiormente grandi e carnose. Per poterlo fare, sono diversi i metodi naturale per rendere le labbra voluminose in maniera corretta e sana.

Labbra voluminose in estate

Sono una delle zone maggiormente erogene e sensuali della donna in quanto decretano il loro fascino e bellezza. Non tutte, però, amano le proprie labbra che vorrebbero maggiormente carnose e voluminose. Per avere delle labbra voluminose per la stagione estiva e che siano a prova di bacio, la chirurgia estetica non è l’unica soluzione, ma vi sono altri metodi che funzionano.

Proprio come ci si prende cura dei capelli, delle mani e della pelle, in generale, anche le labbra hanno bisogno di protezione. Per questa ragione, Per prendersene cura, bisogna partire dall’esfoliazione con uno scrub a base di zucchero e miele che aiuta a rimpolparle. Basta strofinare questo composto sulle labbra per un massimo di 3 minuti e poi risciacquare.

Si consiglia di usare lo zucchero in quanto ha potere esfoliante che permette di rimuovere le cellule morte che, con il tempo, tendono ad accumularsi e in questo modo si tende a stimolarne la circolazione e quindi donare un effetto volumizzante in maniera del tutto naturale e soprattutto sana senza tutte le controindicazioni ed effetti collaterali della chirurgia o del rinofiller.

Lo spazzolino da denti non è solo utile ai fini dell’igiene orale, ma può diventare un ottimo strumento di bellezza in quanto basta strofinarlo sulle labbra per alcuni minuti in modo da accelerare la circolazione sanguigna. La maggiore quantità di sangue permette alle labbra di essere maggiormente voluminose proprio come le si desidera.

Labbra voluminose: consigli

Per avere labbra voluminose evitando così la chirurgia e il rinofiller, sono diversi i metodi che si possono usare. Dai prodotti esfolianti e idratanti passando per i cosmetici volumizzanti sino ad alcuni segreti di bellezza e rimedi casalinghi, compreso anche la ginnastica facciale. Sono tutti metodi che aiutano a rendere le labbra carnose e voluminose nel modo giusto.

Grazie ai suoi benefici immeditati, è riconosciuto ufficialmente e universalmente come l'alternativa migliore alla chirurgia.

Idratare il corpo assumendo le giuste vitamine permette di migliorare anche l’aspetto della labbra in modo da mantenerle idratate. Per questa ragione, durante il periodo estivo, bere fino a 2 litri di acqua al giorno, non è solo importante ai fini dell’idratazione, ma aiuta anche per ottenere dei benefici alle labbra.

I cosmetici, il make up, non solo aiuta a nascondere i difetti, ma abbellisce. Per avere labbra voluminose, è importante usare i giusti prodotti come la matita labbra che dà un effetto maggiormente carnoso e sensuale. Prima, bisogna applicare un rossetto dalla tonalità nude o rosata, in un secondo momento passare poi alla matita che deve essere più scura in modo da disegnare il contorno labbra.

Infine, passare il lucidalabbra permette di dare l’effetto sperato. Si raccomanda di non usare i rossetti dalle tonalità troppo scure, in quanto contrariamente a ciò che si pensa, rendono la bocca molto piccola. Quindi, tonalità chiare come un finish molto brillante o extra lucido, sicuramente aiuta ad avere labbra voluminose a prova di bacio.

Labbra voluminose: miglior rimedio naturale

Insieme a questi consigli e suggerimenti, vi è un altro metodo naturale altrettanto efficace che è considerato l’alternativa alla chirurgia estetica e al rinofiller. Si tratta di Natulips, un rimpolpante labbra che permette di averle sensuali e grandi in maniera del tutto naturale. Un segreto di bellezza che rende le labbra piene e toniche, oltre che particolarmente sensuali.

Un siero che si applica sulle labbra in pochissimo tempo e che promette di fornire risultati ottimi. Non unge né sporca. Per realizzare questo rimpolpante labbra, sono stati usati dei componenti di primissima qualità e tutti naturali in modo da avere un prodotto che sia al 100% naturale, quindi privo di controindicazioni ed effetti collaterali, oltre che made in Italy.

Natulips è consigliato a tutte le donne che vogliono avere labbra che siano ben definite e voluminose. All’interno di questo rimpolpante, si trovano i seguenti componenti:

Peptidi: estratti della frutta che funzionano come antiossidanti naturali in modo da prevenire l’invecchiamento delle cellule

estratti della frutta che funzionano come antiossidanti naturali in modo da prevenire l’invecchiamento delle cellule Acido ialuronico: presente nella maggior parte dei prodotti di bellezza, ha una azione rimpolpante

presente nella maggior parte dei prodotti di bellezza, ha una azione rimpolpante Estratto di peperoncino: rende le labbra turgide e tende i tessuti

rende le labbra turgide e tende i tessuti Estratto di portulaca: aumenta la crescita delle labbra grazie all’effetto premium.

Usare questo prodotto è molto facile perché basta passarlo sulle labbra e lasciare che si assorba in profondità per ottenere importanti risultati.

Ordinare questo rimpolpante labbra è molto facile, poiché si tratta di un prodotto non reperibile nei negozi fisici o e-commerce proprio per la sua esclusività e originalità. E’ sufficiente cliccare qui sul sito ufficiale, collegarsi e inserire i propri dati nel modulo che si trova nella pagina e spedire l’ordine. Natulips è in vendita, al costo promozionale di 49,99€ per due confezioni anziché 98 con la spedizione gratis. Si può pagare direttamente alla consegna al corriere in contanti oppure con Paypal e la carta di credito.

