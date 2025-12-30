L'abbraccio di Napoli a Clementino, grande live al Palapartenope

Napoli, 30 dic. (askanews) – Grande successo ed entusiasmo per la seconda data del Live Tour 2025, dove Clementino ha portato in scena uno show senza precedenti in chiusura di un anno importante e si prepara a festeggiare vent’anni di carriera nel 2026. La serata del 28 dicembre al Palapartenope di Napoli è stata un tripudio di energia, ricordi, ospiti ed esibizioni: un vero viaggio tra rap, cantautorato e spettacolo che ha confermato ancora una volta l’energia e il carisma inconfondibile di Clementino.

Davanti a un pubblico caldissimo, l’artista ha trasformato il Palapartenope in un’esplosione di voci, colori e vibrazioni, accompagnato da una band che ha reinterpretato il suo repertorio con arrangiamenti potenti e sorprendenti.

Il rapper ha attraversato l’intera sua carriera artistica, portando dal vivo i brani di “Grande Anima” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il suo ultimo progetto discografico, il più intimo e cantautorale, nato da un percorso che fonde spiritualità, parola e performance.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento di Napoli sono stati gli ospiti: Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa, che hanno condiviso il palco dando vita a momenti unici e collaborazioni attesissime dai fan.

Clementino è salito sul palco della sua città, tra la sua gente, davanti a chi lo segue e lo sostiene da sempre. Un’occasione speciale che porta al compimento del Grande Anima Live Tour proprio a casa, a Napoli, dove tutto è iniziato, a chiusura di un anno speciale tra musica, album e televisione.

La “Iena White” ha portato sul palco uno show completo, energico e curato nei dettagli, capace di fondere rap, musica dal vivo, teatro e intrattenimento in uno stile che ormai è marchio distintivo del “Rapper Showman” più completo d’Italia.