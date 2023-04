Laboratori, concerti e talk show: Italia celebra l'Earth Day 2023

Roma, 12 apr. (askanews) – Oltre 600 eventi tra laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art, talk show, giochi e tante attività per grandi e piccoli dedicate all’ambiente, all’educazione climatica, all’innovazione, alla cultura e allo sport. Anche l’Italia celebra così l’Earth Day 2023, la 53ma Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si tiene il prossimo 22 aprile in tutto il mondo per salvaguardare l’ambiente e il pianeta Terra, con oltre un miliardo di cittadini coinvolti da 75mila organizzazioni in 193 Paesi.

Tante le manifestazioni in programma nell’evento italiano, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari: per la prima volta le celebrazioni ufficiali si svolgeranno sia in presenza, con il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, e con quello di Torino, alla sua prima edizione, sia in forma digitale, con la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet.

Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia: “In questi anni la sensibilità è cresciuta in maniera esponenziale, oggi siamo nel momento decisivo per passare dalle parole ai fatti: quindi questi eventi vengono tutti indirizzati verso i giovani che possono produrre il cambiamento e verso tutte le figure sociali che possono generare un conversione ecologica profonda, per sensibilizzare l’opinione pubblica al cambiamento culturale di cui il pianeta ha sempre più urgente bisogno”.

A Roma il “Villaggio per la Terra”, al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla splendida Terrazza del Pincio, dal 21 al 25 aprile ospiterà oltre 600 eventi, tutti fruibili gratuitamente: fulcro del Villaggio saranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approfonditi attraverso 17 piazze multimediali guidate da giovani universitari di diversi atenei.

Particolare attenzione andrà al coinvolgimento degli studenti, nel quadro del Festival dell’educazione alla sostenibilità. Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia prenderanno parte attivamente alle celebrazioni: per i più piccoli è stato preparato il “Villaggio Bambini”, in collaborazione con UNICEF e altre associazioni, ricco di divertenti laboratori.

Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: “E’ una parte dell’impegno in questo caso dei giovani per sensibilizzare i più anziani, forse. E’ naturalmente un’azione forte, nata quasi spontaneamente, e poi si è consolidata e in questo momento è un appuntamento importante. Uno dei tanti scalini che dobbiamo fare a livello mondiale per preservare il più grande patrimonio che abbiamo, che è la Terra”.

Sempre a Roma, il 22 aprile alla Nuvola di Fuksas è invece in programma la quarta edizione della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet: 16 ore di contenuti live, trasmessi in diretta su RaiPlay e in differita su Vatican News, con talk show, collegamenti internazionali, testimonianze artistiche, scientifiche ed istituzionali. Clou della manifestazione la grande serata-evento all’Auditorium della Nuvola, con lo storico “Concerto per la Terra” e le esibizioni di grandi artisti, da Arisa a Leo Gassmann, da Ermal Meta a Tommaso Paradiso.