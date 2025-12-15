"Labro Borgo di pietra", riqualificazione e valorizzazione

Labro, 15 dic. (askanews) – Conosciuto come uno scrigno che ha saputo far tesoro delle sue peculiarità, mantenendo e conservando integro il suo centro storico, ponendo attenzione alla tutela ambientale del territorio che lo circonda ricco di boschi, valli e sentieri. Il borgo di Labro racchiude in sé tutte le caratteristiche del modello insediativo dei borghi italiani.

Negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno attuato una strategia di valorizzazione dei propri asset allo scopo di attuare un rinnovamento che intreccia valorizzazione del patrimonio, attenzione alla comunità e apertura a nuove forme di gestione condivisa. In questo scenario si inserisce, opportunamente, il progetto “Labro Borgo di pietra” grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Labro nell’ambito del cosiddetto Bando Borghi del PNRR. Abbiamo parlato con Gastone Curini, Sindaco Labro:

“Labro borgo di pietra ha risposto al bando nazionale borghi con degli interventi che andavano a completare quella che era l’idea su Labro e la nostra programmazione che da tempo cercavamo di completare. Abbiamo avuto questa grande occasione ed attraverso il bando borghi abbiamo realizzato questo nostro sogno”.

Un traguardo importante è stato l’adeguamento energetico dell’ex monastero, insieme al miglioramento del suo impianto audio-video per la sala convegni: una scelta che unisce efficienza, sostenibilità e capacità di accoglienza, restituendo al borgo un bene storico fruibile anche per eventi e attività culturali.

“Il convento è una bellissima struttura del 1400 che è stata recuperata nel 1990 e, ovviamente, andava riqualificata sotto il punto di vista energetico. È stato realizzato un fotovoltaico adeguato con delle macchine che possano permettere di raffrescare e riscaldare il convento. Abbiamo anche realizzato, nella sala conferenze, il sistema audio-video con un ottimo proiettore per poter fare conferenze attraverso questa struttura e questa tecnologia lo rende il più fruibile possibile. Sarà un volano per il territorio e per il centro storico di Labro, ma direi anche per tutto il territorio del comprensorio tra i comuni vicini”. Ha così concluso il Sindaco, Gastone Curini.

Il Progetto di rigenerazione del borgo di Labro ha quindi come obiettivo quello di consolidare la propria vocazione turistica, incardinando l’offerta sul suo asset più promettente, ovvero quello che unisce cultura e natura.