Labubu-mania a Berlino, 7 ore in fila per l'apertura dello store

Labubu-mania a Berlino, 7 ore in fila per l'apertura dello store

Berlino, 25 lug. (askanews) -Non è una fila per accaparrarsi l’ultimo modello di iPhone, stavolta si tratta della bambola mostruosa tanto in voga.

A Berlino, in Germania, c’è chi ha atteso più di sette ore il suo turno per entrare all’interno del primo negozio di Labubu che ha appena aperto nella capitale.

Una fila interminabile fuori da un centro commerciale per trovare il modello particolare, la limited edition, il più raro o il preferito delle bamboline con la pelliccia e i denti aguzzi, create dal produttore cinese Pop Mart che hanno conquistato il mondo, spinte anche da celebrities come Rihanna che si sono fatte immortalare con questi pupazzi dal ghigno mostruoso appesi alle borsette.

Anche la strategia di vendita alimenta il fenomeno: arrivano negli store in quantità limitata e in blind box, scatole misteriose, in modo che gli acquirenti non possano vedere il modello esatto che stanno prendendo. E il non trovare quello che si voleva, spinge ad acquistarne ancora. Ce ne sono di varie collezioni, colori e serie.

“Abbiamo atteso sette ore in fila – raccontano due ragazzi – molti erano stressati, litigavano, noi siamo solo felici di avercela fatta”. E un bambino racconta: “È una grande moda, anche a scuola, tutti li collezionano e sperano di trovare il più raro, il Labubu Secret”.