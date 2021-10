L’accensione della Fiamma per i Giochi invernali di Pechino 2022

Roma, 18 ott. (askanews) – La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Pechino 2022 è stata accesa tra le rovine del tempio di Hera ad Olimpia, culla degli antichi Giochi in Grecia. La cerimonia si è svolta, come preannunciato, senza il pubblico per le restrizioni legate alla pandemia.

Presenti il presidente del Cio Thomas Bach e altri membri del Comitato olimpico internazionale, il vice-presidente di Pechino 2022 Yu Zaiqing, alcuni rappresentanti cinesi e greci dei comitati olimpici e la presidente greca Katerina Sakellaropoulou.

Il primo tedoforo è Giannis Antoniou.

(Fonte immagini: Cio)