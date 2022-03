Lacrime e carburanti, non si arresta il caro prezzi per benzina, diesel e perfino Gpl

La stangata per gli italiani non accenna a placarsi con il salasso sui carburanti, non si arresta il caro prezzi per benzina, diesel e perfino Gpl

Italiani in ginocchio per il caro carburanti, con i prezzi di benzina e diesel che continuano ad aumentare in self service e sul servito. La guerra fra Russia ed Ucraina ha acuito una situazione drammatica che dava avvisaglie già a fine 2021.

A dare i numeri mesti sono le cupe elaborazioni di Quotidiano Energia dei dati. Si tratta di informazioni mutuate dallo stato dell’arte alle 8 del primo marzo.

Il caro prezzi carburanti, ecco i dati del Mise

E si tratta di dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise. Leggiamoli: il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self arriva a 1,886 euro al litro dal precedente tetto di 1,880.

I differenti marchi hanno un range tra 1,881 e 1,896 euro al litro, con 1,872 per la benzina “no logo”. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,760 euro al litro. Di quanto era 24 ore prima? Era a 1,754, il tutto con le compagnie in forbice fra 1,759 e 1,768 euro al litro e con il no logo a 1,753.

Veniamo al servito: per la benzina il prezzo medio arriva addirittura a 2,015 euro al litro rispetto al “picco” precedente di 2,012. Gli impianti con logo hanno prezzi medi tra 1,957 e 2,095 euro al litro e i no logo di 1,919.

Anche Gpl e metano per auto sono in impennata

Diesel servito: quello aumenta a 1,895 euro al litro rispetto a 1,891 precedente.

Gli spot delle varie compagnie oscillano fra 1,836 e 1,959 euro al litro e con i no logo a 1,801, In chiosa il Gpl: lì si registra un “forte rialzo nei distributori Eni” che arrivano da 0,821 a 0,835 euro al litro con no logo a 0,816. In chiosa il metano per auto: siamo fra 1,749 e 1,882 euro con no logo a 1,778.