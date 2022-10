Seul, 30 ott. (askanews) – Lacrime, fiori e candele per le vittime della strage a Seul, quando ancora il numero delle vitte è incerto il paese si mobilita per rendere omaggio alle vittime. Il governo sudcoreano ha designato il lutto nazionale di sette giorni, da oggi a sabato prossimo, con bandiere a mezz’asta negli edifici governativi e negli uffici pubblici. Inoltre, la gran parte di eventi e sfilate di Halloween in programma in Corea del Sud sono stati cancellati.