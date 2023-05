L'Ad di Renco Spa Rubini nel giorno della presentazione a Pesaro

Pesaro, 19 mag. (askanews) – L’Ad di Renco Spa Giovanni Rubini nel giorno della presentazione del bilancio a Pesaro: per Renco un bilancio importante che conferma la crescita della nostra azienda.

“Il bilancio del 2022 è un bilancio importante, conferma la crescita della nostra azienda, conferma la crescita della nostra azienda in tutte le sue attività, conferma una crescita della marginalità della nostra azienda, aumenta il patrimonio netto dell’azienda, quindi complessivamente un ottimo bilancio per noi. E’ particolarmente importante perchè questo bilancio consolida anche le nuove linee strategiche del piano industriale sul quale noi abbiano lavorato in questi ultimi anni, in particolare l’impegno dei progetti green dei progetti verdi, sia nel settore delle costruzioni che nel settore dell’energia e progetti sviluppati dalla società stessa, non più vincitori di gare, ma realizzatori di grandi progetti, realizzati dalla società attraverso l’apporto di finanzia tecnologia, partner industriali e lavoro lungo, ma proficuo e importante”.