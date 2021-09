L’Ad di Terna Donnarumma inaugura nuovo asilo aziendale Miniwatt

Roma, 16 set. (askanews) – Un nuovo asilo aziendale, ispirato ai principi “green” e che favorisce un approccio sperimentale al gioco dei bambini. Terna, gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, inaugura a Roma “Miniwatt”, una struttura che ospiterà fino a 23 bambini, dai 6 ai 36 mesi ispirata ai principi progettuali della biofilia: spazi in armonia con l’ambiente.

Una nuova iniziativa di welfare aziendale per sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile, e tutti i giovani che hanno la necessità di conciliare al meglio vita privata e lavoro.

MiniWatt coniuga in ogni spazio sostenibilità ambientale e innovazione architettonica. Terna ha assicurato un elevato livello qualitativo della struttura, sia in termini estetico-funzionali sia di sicurezza e di attenzione all’ambiente. Le persone sono l’asset più importante di Terna.

“L’inaugurazione del nostro nuovo asilo nido aziendale è un ulteriore segnale dell’attenzione di Terna verso i propri dipendenti e, in particolare, verso i colleghi con figli piccoli, che possono usufruire di una struttura all’avanguardia dal punto di vista sia pedagogico sia della sostenibilità ambientale.

È grazie alle persone di Terna, e alle loro competenze tecniche e abilità, che sarà possibile realizzare un sistema elettrico sempre più efficiente, affidabile e decarbonizzato” ha commentato l’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma.

L’allestimento degli spazi interni ed esterni è stato sviluppato in accordo con il progetto educativo incentrato sul tema della “biofilia” e in linea con i più avanzati orientamenti pedagogici. “Il nuovo asilo aziendale conferma la grande attenzione che Terna dedica ai bisogni e alle esigenze delle persone. È un’azione concreta di supporto alle famiglie, perché offriremo un valido sostegno nella cura dei figli e nelle scelte educative. Un’iniziativa che sposa totalmente i valori del nostro Gruppo e che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi di sostenibilità, driver strategico del business di Terna” ha dichiarato Valentina Bosetti, Presidente di Terna.

Negli spazi esterni, inoltre, verrà allestito un orto a misura di bambino per promuovere percorsi educativi funzionali ai bisogni dei più piccoli e ai loro ritmi di sviluppo.