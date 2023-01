L'Ad di TikTok a Bruxelles per discutere le nuove regole con Ue

Bruxelles, 10 gen. (askanews) – La protezione dei dati è al centro degli incontri a Bruxelles del Ceo di TikTok Shou Zi Chew con i vertici della Commissione europea, mentre l’Occidente intensifica il controllo sul gigante dei social media di proprietà cinese. Chew ha incontrato Vera Jourova, commissaria Ue ai Valori e Trasparenza, e ha in agenda anche vertici con la commissaria alla Concorrenza Vestager, e con i commissari agli Affari interni Johansson e alla Giustizia Reinders.

L’Europa si aspetta che il social network cinese, come le altre aziende attive nell’Unione, rispetti “pienamente le norme europee in materia di protezione dei dati” e pretende garanzie su tutela dei dati, la difesa dei minori e la rimozione rapida di contenuti in violazione delle norme europee. La visita di Chew arriva dopo che il Digital Services Act (Dsa), che impone una regolamentazione online più severa, è entrato in vigore a novembre.

Gli Stati Uniti più volte hanno sollevato timori sulla sicurezza dell’uso di TikTok, che potrebbe consentire alla Cina di spiare attraverso il social gli americani. La preoccupazione è tale che è al vaglio della Camera, dopo il via libera al Senato, un disegno di legge per bloccare la app sui dispositivi governativi, oltre a una proposta di legge per mettere al bando il social nel Paese. La società finora ha negato strenuamente che il governo cinese abbia alcun controllo su TikTok.