L'ad Enel Green Power Bernabei a Suviana: Colpiti da questa tragedia

Milano, 10 apr. (askanews) – “Sono colpito a livello personale da questa tragedia, ma anche come azienda come Enel Green Power e come comunità e come settore, è un momento delicatissimo. Le cose importanti sono due: stare vicini alle famiglie con azione concrete come stiamo facendo, abbiamo predisposto dei team di supporto psicologico e la logistica per aiutare queste persone. In questo momento non è possibile e non è opportuno parlare di cause, la situazione è complessa, stiamo collaborando con le autorità per accertare le cause ma ora le nostre energie sono dedicate ad aiutare le famiglie e aiutare i Vigili del Fuoco nelle operazioni per il recupero dei dispersi” ha detto Salvatore Bernabei, amministratore delegato Enel Green Power, da Bargi deve è avvenuto il grave incidente nella centrale Enel di Suviana nel Bolognese.

“Stiamo collaborando con i vigili del fuoco per cercare di accedere con i sommozzatori e cercare di recuperare i dispersi” ha aggiunto.