Roma, 3 gen. (askanews) – Anche Luiz Inacio Lula da Silva, appena tornato alla presidenza del Brasile, si è recato allo stadio della città di Santos per rendere omaggio al feretro del grande Pelé.

Il capo dello Stato sì è unito alle migliaia di brasiliani in lutto che da ieri si affollano in fila per entrare nello stadio che fu teatro dei primi exploit del campione, da molti considerato il più grande calciatore di tutti i tempi.