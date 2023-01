L'addio all'ex re Costantino II di Grecia ad Atene

Atene, 16 gen. (askanews) – Tante teste coronate per l’addio all’ultimo re di Grecia Costantino II, scomparso all’età di 82 anni. Per lui non un funerale di Stato, ma esequie con un imponente dispositivo di sicurezza vista la presenza di molte teste coronate da tutta Europa. Nella Cattedrale Ortodossa Metropolitana di Atene, oltre alla regina Anne-Marie i cinque figli accompagnati da più di 180 invitati reali, politici e personalità greche.

Tra questi i re e le regine di Spagna, Svezia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, il principe Alberto II di Monaco, grandi assenti Carlo III, William e Kate, la famiglia reale britannica era rappresentata dalla principessa Anna, sorella dell’attuale monarca britannico.

Costantino verrà sepolto da privato cittadino a Tatoi, l’ex residenza estiva del monarchi ellenici.

La Grecia ha abolito la monarchia per via referendaria nel 1974, alla caduta della dittatura dei colonnelli: quella di Costantino è rimasta una figura controversa perché malgrado fosse stato costretto all’esilio dai militari di fatto ne aveva facilitato l’ascesa al potere nel 1967.

Costantino tornò una prima volta in patria nel 1981 per il funerale della madre Federica, per poi rientrare definitivamente nel 2010; trascorse gli anni dell’esilio per la maggior parte a Londra, dove si dice fosse particolarmente vicino al cugino Carlo, allora principe di Galles: è di fatto uno dei padrini di battesimo del principe William.

La famiglia di Costantino, di origine danese, ha regnato sul trono di Grecia per poco più di un secolo, dal 1863 (salvo l’intermezzo repubblicano del 1922-35); pur accettando l’esito del referendum sulla monarchia, Costantino ha continuato ad utilizzare per se il titolo reale e quello di principi per i suoi figli.