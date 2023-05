Un Eberhard in oro e avorio del valore di circa 3 mila euro al prezzo di una moina femminile: a Genova una ladra inganna un 81enne e gli ruba l’orologio “con un bacio”. La vittima si è sentita fare un complimento e quando la donna lo ha abbracciato ha colpito, sfilando il prezioso orologio all’uomo. Tutto è successo nel quartiere di Albaro, con la donna che si è avvicinata sorridendo alla sua vittima e poi gli ha detto che era un bell’uomo.

Inganna un 81enne e gli ruba l’orologio

Poi un mezzo abbraccio e dal polso è scomparso un orologio Eberhard in oro e avorio. Il crimine con destrezza è stato commesso in via Beretta. L’anziano ha spiegato alla polizia che la ladra era una “30enne avvenente con i lunghi capelli neri e vestita di scuro”.

“Sei un bell’uomo”, poi il colpo

E pare che l’uomo non si sia accorto immediatamente del furto: lui stava quasi per cadere a terra quando quella bella donna lo ha abbracciato. Poi un’auto si è fermata e lui ha capito che aveva il polso arrossato e decisamente più leggero. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e sono in corso indagini per rintracciare l’autrice del furto.