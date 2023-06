Un colpo da acrobati e la casa di Samantha De Grenet ha rischiato di essere svaligiata. È accaduto nel quartiere dei Monti Parioli a Roma, densamente popolato di vip e celebrità del piccolo e grande schermo. Dal racconto della showgirl, i ladri acrobati hanno sfiorato l’inquietante incontro ravvicinato con i proprietari dell’appartamento, De Grenet, appunto, e il ricchissimo marito Luca Barbato, immobiliarista romano.

Ladri acrobati svaligiano la casa di Samantha De Grenet

Un colpo alla Lupin, stando alle testimonianze rese dalla soubrette di nobili origini. Sicuramente una banda di ladri “di professione”, oltre che acrobati. Sarebbero riusciti a introdursi all’ultimo piano dove vive la coppia arrampicandosi dalla canna fumaria di un ristorante. Il furto è avvenuto all’ora di cena di sabato scorso, 24 giugno. I malviventi si sono introdotti in due stanze dell’elegante abitazione dai particolari spesso condivisi sul canale Instagram della conduttrice e modella, rischiando anche l’incontro ravvicinato con la coppia, che stava rientrando in anticipo a casa.

“Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano, probabilmente pensavano che rimanessimo fuori per tutto il fine settimana, tant’è che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c’era in sole due stanze e non in tutto l’appartamento. Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il “lavoro” intrapreso all’improvviso”. Questo il racconto della De Grenet, ora al vaglio degli inquirenti e degli agenti della Polizia Scientifica. Una circostanza che farebbe sospettare un possibile pedinamento, prima dell’irruzione.

Il dramma di un’intimità violata

Non ci sono impronte digitali evidenti, ma solo filmati delle telecamere di sicurezza. E il dramma di aver perso oggetti di valore affettivo, oltre che l’intimità violata. “Quando ti entrano in casa – è il racconto drammatico della show girl, ex inquilina della casa più spiata d’Italia (Grande Fratello Vip) – è una violenza vera e propria, perché l’abitazione privata è l’unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto, e allora mi sento sollevata”.

Samantha De Grent disposta a una ricompensa

Non si hanno stime sul valore economico della refurtiva. Il problema è il valore affettivo, che non ha prezzo ed è il racconto di una vita privata e intima spesso invasa dagli occhi indiscreti del gossip. Non sono le migliaia di euro ma è il valore simbolico che addolora la coppia. Al punto che – fa sapere Samantha – “sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme”.