Dopo il tentato furto in casa il ladro e il proprietario hanno avuto una colluttazione: in seguito è arrivata la polizia.

Un tentato furto in casa con tanto di imprevisto per un ladro, che si è ritrovato dinanzi, senza aspettarselo, il proprietario dell’abitazione. Come informa Milano Today, l’episodio è accaduto martedì 30 maggio alle 22:30 in un appartamento di via Toffetti, al civico 18, in zona Rogoredo a Milano. I due hanno avuto uno scontro, ma il ladro ha avuto la peggio, venendo bloccato dal padrone di casa e, infine, arrestato dalle forze dell’ordine. Si trattarebbe di un pakistano 31enne. Il giovane, senza fissa dimora, avrebbe dei precedenti per reati contro il patrimonio.

Tentato furto in casa: faccia a faccia col proprietario

Come reso noto dagli inquirenti, il ladro sarebbe inizialmente salito per una scala dello stabile e avrebbe tentato di forzare una porta al primo piano, senza però riuscire ad aprirla. si sarebbe diretto in un’altra scala andando al secondo piano e trovando un altro appartamento con la porta aperta. Qui si è ritrovato faccia a faccia col proprietario, un uomo di 46 anni, che stava effettuando una videochiamata. Sarebbe dunque nata una colluttazione tra i due.

Momenti di tensione

Il ladro avrebbe aggredito il proprietario dell’abitazione mettendogli le mani al collo, ma quest’ultimo sarebbe riuscito a bloccarlo e a trascinarlo fuori dalla porta d’ingresso. Nel frattempo sono arrivati gli agenti di polizia, allarmati probabilmente dai vicini del 46enne, che hanno arrestato l’aggressore per tentata rapina in appartamento.