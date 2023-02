Lady D, all'asta le lettere private: le confessioni sul divorzio

Alcuni amici intimi di Lady Diana hanno messo all’asta alcune delle sue lettere private e scritte nel periodo del suo divorzio da Carlo.

Lady Diana: le lettere all’asta

Una coppia di amici di Lady D hanno messo all’asta alcune delle lettere a loro inviate dalla principessa triste nel periodo in cui lei e suo marito, l’attuale Re d’Inghilterra, stavano affrontando il loro divorzio. Nelle lettere Diana esprime tutto il dolore per esser stata isolata dalla famiglia Reale e inoltre manifesta la sua preoccupazione per le intercettazioni fatte al suo telefono di casa.

“Sto attraversando un momento molto difficile e la pressione è alta e arriva da tutte le parti.

A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e desidero solo che questo divorzio vada presto a buon fine in quanto il possibile costo è tremendo”, si legge in una delle lettere, e ancora: “Se avessi saputo un anno fa cosa avrei vissuto durante questo divorzio, non avrei mai acconsentito”.

L’asta è in programma per il 16 febbraio da Lay’s Auctioneers in Cornovaglia e la base d’asta per le lettere è di 90 mila sterline.

La coppia di amici che ha deciso di venderle ha specificato di aver conservato quelle più intime e controverse che sarebbe stato di indubbio peso affidare ai figli. I proventi ricavati dall’asta andranno in dono ad alcune delle associazioni benefiche patrocinate dalla stessa Diana quando era in vita.