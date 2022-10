L'uscita del libro di Harry, a fine anno, conterrà alcune indiscrezioni sulla famiglia reale. Il segreto di lady Diana, nascosto a Carlo, è tra quelli.

Re Carlo ancora deve essere incoronato ufficialmente, il periodo è previsto per maggio 2023, e nel frattempo alcune dichiarazioni relative alla Famiglia Reale iniziano a girare sui tabloid. In occasione dell’uscita del libro scritto dal principe Harry, verranno svelati alcuni segreti di famiglia di cui non è mai stato detto nulla.

Al centro dei contenuti che verranno svelati, ci saranno Harry e Meghan oltre agli altri componenti del nucleo famigliare, inclusa lady Diana.

Lady Diana ha nascosto un segreto a Carlo, riguarda il figlio Harry: di cosa si tratta

Il secondogenito di Carlo III e Lady Diana è stato più volte sotto i riflettori, in passato, quando da ragazzo diventava oggetto di molteplici indiscrezioni. Adesso, con l’imminente uscita del suo libro, riemergeranno alcune fasi della vita di Harry, incluse quelle della gravidanza di sua madre, in attesa della sua nascita.

Carlo, secondo Diana, voleva una bambina

Tra i vari argomenti, così come era già stato raccontato nel libro di Andrew Morton “Diana, la vera storia nelle sue parole”, quello relativo al segreto di Lady D tornerà a far discutere.

La principessa, all’epoca, decise di mantenere il riserbo sul sesso del nascituro quando era incinta di Harry: “Sapevo che sarebbe stato un maschio, lo vidi sull’ecografia, ma Carlo voleva una bambina. Lui avrebbe voluto due figli, un maschio e una femmina, perciò non glielo dissi” dichiarò la stessa Diana.

Alla fine, nacque Harry, il 15 settembre del 1984. Carlo non sembrò entusiasta e riprese a frequentare Camilla, oggi la sua Regina Consorte.