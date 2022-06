L'artista americana è stata l'ospite d'onore di un matrimonio super esclusivo in una villa sul lago di Como. Ecco i dettagli

Lady Gaga è stata ieri sera, 25 giugno, l’invitata d’eccezione di un matrimonio esclusivo tenutosi a Villa Olmo, splendida location sul Lago di Como.

In base a quanto riportano varie fonti locali, l’artista sarebbe arrivata nel nostro Paese lo scorso 24 giugno, ospite del miliardario britannico Alan Howard, che ha avuto l’onore di avere la cantante come special guest delle sue nozze con la neo moglie Caroline Byron alle quali hanno partecipato 250 ospiti selezionatissimi.

Non è dato sapere quanto Howard abbia speso per poter avere Lady Gaga al suo matrimonio, ma c’è da scomettere che si tratti di cifre spaventose, che nessun umile cittadino potrebbe mai permettersi.

Lady Gaga ospite d’onore ad un matrimonio in Italia: i video rubati

A poche ore dalla cerimonia hanno iniziato a spuntare online alcune clip dove possiamo sentire l’artista americana cantare alcune delle sue hit più famose e recenti.

Tra i pezzi che possiamo sentire (seppure in sottofondo, a distanza e in modo ovattato) troviamo Shallow, Always remember us this way e Sour Candy, pezzo in collaborazione con la band k-pop Blackpink. I fortunati presenti hanno anche avuto la possibilità di sentire alcuni pezzi raramente interpretati dal vivo da Lady Gaga, come I like it rough o Do what you want.

Qui sotto potete recuperare alcuni dei video apparsi online pochissime ore fa.

Registro do momento em que Lady Gaga estava cantando “Always Remember Us This Way”, agora há pouco, no casamento na Itália. O vídeo foi gravado próximo ao local. 📽️ @LadyGagaExplore pic.twitter.com/u5B8XVI9P8 — Update Gaga Brasil | Mídia (@ugbrmidia) June 25, 2022

Lady Gaga performing ‘I Like It Rough’ for the first time ever at a wedding in Italy today#LADYGAGA #Italy pic.twitter.com/aUQ6iv39xK — 𝗠𝗝𝗛𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 | 𝗖𝗛𝗥𝗢𝗠𝗔𝗥𝗧𝗣𝗢𝗣 (@chromartpop_) June 26, 2022

Lady Gaga singing “Do What You Want” at a private wedding in Italy pic.twitter.com/EBgWxG8rY5 — Donatella (@I_amsoFAB) June 26, 2022

Lady Gaga is currently singing “Always Remember Us This Way” at a wedding in Italy. pic.twitter.com/EAlysh4J0m — Lady Gaga Now 💓⚔️ (@ladygaganownet) June 25, 2022

Il rapporto di Lady Gaga con l’Italia

L’artista ha un rapporto molto speciale con il nostro paese proprio alla luce delle sue origini siciliane. Stefani Germanotta ha proprio di recente girato per le vie di Roma e Milano House of Gucci, la pellicola di Ridley Scott dove ha dato il volto a Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci che architettò l’omicidio del marito con la complicità di alcuni sicari.