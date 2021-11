Lady Gaga da Fabio Fazio sostiene la comunità LGBTQI+: “Siete un’ispirazione, dovete essere protetti”

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Lady Gaga ha parlato di diversi temi: dal sostegno al ddl Zan al suo ultimo film e l'amore per l'Italia.

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Lady Gaga ha presentato il suo nuovo film, che in Italia uscirà il 16 dicembre, House of Gucci, ma non solo.

Lady Gaga ospite da Fabio Fazio: il sostegno alla comunità LGBTQI+

Fabio Fazio ha mostrato alla cantautrice statunitense le immagini delle piazze italiane, in protesta dopo la bocciatura del ddl Zan, intonare la sua canzone Born this way.

Lady Gaga, commossa, ha voluto dare il suo sostegno alla comunità LGBTQI+ italiana: “Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa, voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare”.

Lady Gaga ospite da Fabio Fazio: l’amore per l’Italia

Fabio Fazio ha poi mostrato a Lady Gaga, di nuovo visibilmente emozionata, una clip sulla sua fantastica carriera. Lo studio ha voluto tributare una standing ovation all’artista, che non ha perso l’occasione per ricordare le sue origini italiane e il suo amore per il nostro Paese.

“Ho dedicato tanto tempo all’Italia. Forse è stato il momento in cui mi sono sentita più bella in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuna come me dice ‘questa è pazza’ anche se sono vestita così.

In Italia invece in piazza di Spagna le donne sono vestite in un modo incredibile, sono belle, forti, colorate, vibranti“, ha detto Lady Gaga, parlando dei momenti passati nel Bel Paese per girare House of Gucci.

Lady Gaga ospite da Fabio Fazio: la preparazione per House of Gucci

La cantautrice statunitense ha infine presentato il film che tratta l’omicidio di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995. Nel film, Lady Gaga interpreta l’ex moglie dell’imprenditore e mandante dell’assassinio Patrizia Reggiani.

Per entrare nella parte, l’artista ha studiato sei mesi per imparare a parlare in inglese con un accento italiano e ha letto ogni articolo reperibile su Reggiani e la sua storia. Nonostante abbia chiarimente detto di non trovare alcuna giustificazione per l’omicidio, Lady Gaga ha dichiarato di aver voluto mostrare tutta la complessità del personaggio che, a suo parere, era stato diverse volte ferito e non mirava solamente ai soldi.

Leggi anche: Battono un tartufo all’asta per 5 mila euro e Enzo Iacchetti lo fa cadere per terra

Leggi anche: Gf Vip 2021, Soleil Sorge riceve tre messaggi aerei dal fidanzato: la reazione di Alex Belli