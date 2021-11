Lady Gaga è a Milano per presentare nuovo film “House of Gucci”

Milano, 13 nov. (askanews) – Fan in delirio. Passo da pantera, anzi in questo caso da leopardessa. Lady Gaga è a Milano per presentare il suo nuovo film “House of Gucci” di Ridley Scott, dove interpreta Patrizia Reggiani, alla quale – dice – ha “trovato il modo di voler bene”, benchè “la ritenga anche colpevole” di uno degli omicidi più efferati del mondo della moda: quello di Maurizio Gucci, che Reggiani aveva sposato e dal quale ha avuto due figlie.

È stata una bellissima esperienza per la pop star. Un film corale nel quale lei impersona un’assassina, “quello che ha fatto è stato profondamente sbagliato” dice del suo personaggio. “So che non siamo troppo lontani da dove Maurizio è stato ucciso” ha detto da Palazzo Parigi, a poca distanza da Casa Gucci in via Palestro 20, dove un killer assoldato dalla Reggiani, freddò l’imprenditore nell’androne.

Icona della nostra epoca, Lady Gaga concederà anche un incontro televisivo ai suoi fan: sarà ospite in esclusiva tv a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 14 novembre su Rai3 per presentare il nuovo film, diretto da Ridley Scott e distribuito da Eagle Picture.

Produzione Scott Free. Il film uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre.