Lady Gaga: “In Italia quando mi sono sentita più bella”

Milano, 15 nov. (askanews) – “Avere coraggio può avere forme diverse. Non mi sono mai sentita bella, però l’arte mi fa sentire bella, la moda, la creatività, la fantasia; la tua fantasia ti permette di diventare ciò che vuoi. Ho dedicato tanto tempo recentemente all’Italia, sono stata qui a lungo e forse è stato il momento in cui mi sono sentita in assoluto più bella in tutta la mia vita” così Lady Gaga a Che tempo che fa, La cantante era a Milano per presentare il suo nuovo film “House of Gucci” di Ridley Scott, dove interpreta Patrizia Reggiani.