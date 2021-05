Lady Gaga: le inedite confessioni sulla dolorosa violenza subita

Nel nuovo show di Oprah Winfrey, Lady Gaga ha rilasciato della confessioni inedite sullo stupro subìto a 19 anni, a seguito del quale restò incinta

Nel primo episodio della nuova serie tv di Oprah Winfrey dal titolo “The Me You Can’t See”, Lady Gaga ha fatto delle dure confessioni inedite quanto assai dolorose. La popstar statunitense ha infatti rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un produttore.

L’uomo l’avrebbe peraltro ricattata con la minaccia di eliminare i suoi lavori.

