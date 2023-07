L'Aeronautica Militare celebra i 100 anni anche all'Air Tattoo di Fairford

Fairford, 15 lug. (askanews) – Una straordinaria dimostrazione di una missione di Ricerca e soccorso eseguita, per la prima all’estero, nonostante vento e pioggia battente dall’equipaggio dell’elicottero HH-139 del 15° Stormo di Cervia, dell’Aeronautica Militare, le dimostrazioni in volo degli aerei del Reparto Sperimentale di volo, con Eurofighter Typhoon e T-346 e ancora gli U-208 del 60° Stormo di Guidonia, vincitori del premio “Eleganza” per la livrea celebrativa del Centenario.

Tutto questo e molto altro, sottolineato dagli applausi del pubblico, i riconoscimenti e l’apprezzamento degli organizzatori, è la presenza dell’Aeronautica Militare al Royal International Air Tattoo di Fairford in Regno Unito, la più importante manifestazione aerea d’Europa e tra le più prestigiose al mondo, al quale la Forza Armata italiana ha partecipato con una consistente rappresentanza dei propri velivoli ed elicotteri, nell’ambito delle celebrazioni per iCento anni dalla sua istituzione come forza armata autonoma, il 28 marzo 1923.

In mostra statica, nell’area tematica denominata ITAF100, alcuni dei velivoli ed elicotteri chiave dell’Aeronautica Militare, come il G-550 CAEW il quadrimotore C-130J Hercules, il ricognitore P-72, il bimotore da trasporto C-27J Spartan di Leonardo, i caccia AMX Ghibli e Tornado.

Inoltre l’aerocisterna KC-767A che fa dell’Aeronautica italiana una delle poche Forze aeree al mondo con capacità di rifornimento in volo e l’HH-101, elicottero in grado di essere rifornito in volo.

Particolarmente apprezzati dal pubblico inglese anche alcuni aerei storici della Forza Armata italiana, tuttora volanti grazie all’impegno di collezionisti privati come il T-6 Texan del 1944, il DH-100 Vampire e la pattuglia di 3 Fiat G-46, unica al mondo.