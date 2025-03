L'Aeronautica Militare celebra la Giornata Meteorologica Mondiale

Milano, 21 mar. (askanews) – Domenica 23 marzo sarà la Giornata Meteorologica Mondiale e l’anniversario della costituzione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). E l’Aeronautica Militare ha deciso di festeggiare a Milano, approfittando del centenario del suo insediamento nel capoluogo meneghino, avvenuto appunto nel 1925. Con oltre 400 studenti per celebrare non una ma bensì tre giornate: la Giornata mondiale dei ghiacciai (il 21 marzo), la Giornata mondiale dell’acqua (il 22) e appunto la Giornata meteorologica mondiale, con rappresentanti delle università, delle istituzioni ed artisti particolarmente attenti ai temi del cambiamento climatico.

Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del Governo italiano:

“Oggi parliamo di ghiacciai, di acqua qui a Milano. È un momento importantissimo a livello internazionale, stanno cambiando molte cose ma ci sono dei temi legati alle conseguenze del cambiamento climatico che stanno mettendo a dura prova il nostro paese e sicuramente l’acqua è uno di questi. Bisogna parlarne, bisogna capire che è fondamentale per la vita e lo facciamo oggi qui a Milano insieme con l’aeronautica militare che offre un supporto strategico al nostro paese per monitorare la situazione idrica del nostro paese. Per questo abbiamo deciso oggi di dedicare una giornata assieme ai ragazzi per sensibilizzarli su questo tema”.

Ma come mai la meteorologia sta diventando sempre più importante? Lo chiediamo al generale Luca Baione, rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM):

“È importante perché fondamentalmente qualsiasi attività dell’uomo è legata alla meteorologia. Oggi più che mai, non solo le attività all’esterno, ma anche le attività condotte all’interno, in ambiente, indoor sono condizionate dalla meteorologia, nella misura in cui tutti i sistemi di comunicazione, tutti i sistemi mass mediatici che noi utilizziamo, si rifanno a infrastrutture critiche che possono essere condizionate o penalizzate da eventi meteorologici avversi. Quindi che noi siamo al coperto, o siamo allo scoperto, la meteorologia comunque condiziona tutte le nostre attività”.

Il generale Baione ci spiega inoltre che Milano è sempre più centrale per l’Arma Azzurra. Da qualche mese persino più di prima:

“Il primo di ottobre dell’anno scorso l’Aeronautica Militare ha deciso di spostare su Milano il Comando Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, per rafforzare la vicinanza tra la forza armata e la realtà produttiva dal punto di vista aerospaziale italiano, della ricerca universitaria e industriale. E per questo l’aeronautica militare si è avvicinata in modo da realizzare un connubio sempre più stretto, perché, come sappiamo, le tecnologie avanzate e lo sviluppo tecnologico per l’aeronautica costituiscono il DNA, così come costituisce il DNA la propensione verso l’aerospazio e lo spazio esterno”.

L’Aeronautica Militare – in qualità di Istituzione responsabile del servizio meteorologico nazionale – rinnova così l’impegno per assicurare al Paese e alla comunità internazionale un servizio basato su competenze e tecnologie sempre all’avanguardia per il monitoraggio dell’atmosfera e le previsioni meteorologiche.

