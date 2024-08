L'Aeronautica Militare conclude la missione addestrativa in Giappone

Misawa (Giappone), 9 ago. (askanews) – I velivoli e il personale dell’Aeronautica Militare hanno concluso l’attività addestrativa con la Japan Air Self-Defence Force (JASDF). Si chiude così la terza fase della Campagna Aerea dell’Indopacifico dell’Aeronautica Militare italiana che aveva preso il via lo scorso 30 giugno. Terminato l’addestramento in Giappone, comincia ora per tutto il personale e i velivoli dell’Aeronautica militare, il viaggio di ritorno in Italia.

L’impegno addestrativo in Indopacifico però continua ancora per i prossimi mesi con i due F-35B dell’Aeronautica militare ed i relativi piloti e gli specialisti che proseguiranno la loro missione a bordo della portaerei Cavour della Marina militare.

La missione Rising Sun 2024 punta a continuare lo sviluppo della capacità interforze nazionale di proiezione dal mare con velivoli di quinta generazione. L’obiettivo è la condivisione di tattiche e procedure di volo, per poter operare congiuntamente in piena sicurezza e con fiducia reciproca.