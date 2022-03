L’Aeronautica militare festeggia 99 anni e vola verso centenario

Milano, 28 mar. (askanews) – Novantanove anni di Aeronautica militare italiana. A Ciampino, sede del 31° Stormo, si è svolta la cerimonia di celebrazione dell’anniversario e ha preso il via il conto alla rovescia per il centenario. In previsione un intenso programma di eventi, con un logo ufficiale per il centenario, ha spiegato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

“Si parte compatti verso il 2023.

Siatene fieri. Sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali, le nostre preziose capacità, l’essere una risorsa strategica che solo grazie al vostro impegno possiamo mettere al servizio della collettività e delle istituzioni”.

All’evento di Ciampino il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ricordato il ruolo centrale dell’aeronautica per il Paese e non solo. “In questa tragica attualità sottolineo il prezioso contributo fornito dall’arma azzurra per la professionalità messa in campo a tutela dello spazio aereo della Nato”.

In occasione della cerimonia, infine, sono state conferite due importanti onorificenze: Medaglia d’Argento al Valor Aeronautico al 9° Stormo di stanza a Grazzanise (Ce) e al suo personale, assegnata per l’impegno profuso in Abbruzzo, in soccorso alle popolazioni civili coinvolte nell eccezionale “emergenza neve” che, nel gennaio 2017, colpì parte dell Italia; contributo determinante per salvare molte vite umane.

Medaglia d’Argento al Valor Aeronautico anche per il Generale di Divisione Aerea, Maurizio Cantiello, capo della Task Force AM – COVID19 che, durante la fase più critica della pandemia di Covid-19, ha assicurato, prontamente e in ogni circostanza, l immediato impiego del personale dell Aeronautica Militare, a supporto del Paese e delle numerose esigenze definite dalla Protezione Civile, tra le quali: i trasporti in alto bio-contenimento, il supporto con personale sanitario aeronautico e l allestimento di campi ospedalieri.