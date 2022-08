L'Africa chiede azioni concrete sul clima

(Adnkronos) – Le nazioni africane devono sviluppare strategie per affrontare il cambiamento climatico, in vista della COP27. E’ quanto ha dichiarato il presidente del Gabon Ali Bongo Adimba in occasione della terza conferenza dell'Africa Climate Week che riunisce più di 1.000 funzionari governativi a Libreville, capitale del Gabon.

La settimana africana sul clima giunge mentre il continente è colpito da diversi eventi meteorologici estremi, come la siccità in Africa orientale, il caldo estremo nell'Africa occidentale e le improvvise e distruttive inondazioni in Africa centrale e meridionale.