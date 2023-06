Home > Askanews > Lagarde (Bce): l'inflazione in calo, ma è ancora troppo alta Lagarde (Bce): l'inflazione in calo, ma è ancora troppo alta

Milano, 15 giu. (askanews) – “L’inflazione è in calo, ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Siamo determinati a garantire che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. “I nostri servizi hanno leggermente abbassato le loro proiezioni di crescita economica per quest’anno e il prossimo. Ora si aspettano che l’economia cresca dello 0,9% nel 2023, dell’1,5% nel 2024 e dell’1,6% nel 2025”, ha sottolineato Lagarde.

Milano, 15 giu. (askanews) - "L'inflazione è in calo, ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Siamo determinati a garantire che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella co...