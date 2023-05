Da settimane ormai lei è l’istituzione europea che guida sono dei “sorvegliati” speciali per l’economia Ue e per le sorti di centinaia di milioni di risparmiatori, e perciò Christine Lagarde ha chiarito la situazione, fatto un sunto ed indicato la sola possibile strada e suo parere: “Non abbiamo alternative, con l’aumento dei tassi remunerare di più i risparmi“.

“Con l’aumento dei tassi remunerare di più i risparmi”

In buona sostanza la presidente della Bce ha chiarito che quello applicato è il solo strumento per combattere inflazione. Tuttavia lo ha fatto additando anche una iniziativa “ a compensazione” parziale dell’innalzamento dei prezzi che dalla politica di Bruxelles deriva per i paesi membri ed in particolare per l’Italia. Ha detto Lagarde: “Non abbiamo alternative”.

Cosa fare per depositi e denaro degli europei

“L’unico strumento che abbiamo per affrontare l’inflazione troppo alta sono i tassi di interesse“. E ancora: “Ma se questi aumentano, i depositi e i risparmi dei cittadini dovrebbero essere remunerati di più. C’è bisogno di un dialogo tra banche e clientela“. Lagarde ha fatto queste sue importanti considerazioni al Tg1, sottolineando in chiosa un dato molto importante. Importante ed evidente: “Sono i meno privilegiati e i più fragili a pagare il prezzo più alto dell’inflazione e noi vogliamo riportala il più velocemente possibile al 2%“.