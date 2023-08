Lago di Como, un piatto in più sullo scontrino: carabinieri intervengono per una lite al ristorante

Lite in un ristorante sul Lago di Como per un piatto in più sullo scontrino. Intervento dei Carabinieri.

I carabinieri sono intervenuti per un’accesa lite scoppiata in un ristorante sul Lago di Como, a Dongo, tra un cliente e un ristoratore. Una donna è andata a cena con la figlia in una trattoria con un menù che prevedeva pesce di lago, spaghetti alla carbonara e tartufo bianco, con un contorno di verdure grigliate. “La scelta del locale era fra tre tipi di verdure, e ho chiesto alla cameriera se fosse possibile ordinare un misto delle tre in un singolo piatto” ha raccontato la cliente, come riportato da Fanpage. “Mi sono trovata sullo scontrino un piatto in più di verdure, misteriosamente a prezzo maggiorato: 4 euro invece dei 3,50 da listino” ha aggiunto. A questo punto è iniziato il litigio. La cliente si è lamentata e si è rifiutata di pagare il piatto in più, ma ha dichiarato di essere stata trattata con arroganza.

Lago di Como, un piatto in più sullo scontrino: come è andata

La donna ha raccontato che in segno di protesta ha cercato di lasciare il ristorante. “Vengo letteralmente placcata dal proprietario, che chiude il grande cancello elettrico lasciando pure fuori mia figlia ad aspettarmi. Poteva fermarmi e chiedermi di parlarne meglio, e invece… mi ha scattato delle foto, per poco non ha tentato di picchiarmi. Ho dovuto chiamare i Carabinieri” ha raccontato la donna. “Si tratta di una questione di principio. È ora di dire basta a questi comportamenti da parte dei ristoratori, è giusto ribellarsi e rifiutarsi di pagare ciò che non si ritiene corretto. Nelle località di vacanza i titolari di bar e ristoranti cercano troppo spesso di imbrogliare, gonfiando i prezzi a loro piacimento. In un altro locale della zona, addirittura, non avevano neanche esposti i costi delle pietanze sul menu” ha aggiunto la cliente, sottolineando che non si tratta di 4 euro in più, ma del principio, e che voleva solo protestare, non evitare di pagare il conto. “La verdura in più sullo scontrino era giusta, la signora l’ha ordinata e se l’è mangiata. E non è vero che è stata chiusa dentro: l’abbiamo fermata in attesa dei Carabinieri, perché non voleva pagare il conto” ha dichiarato il ristoratore, precisando che alla fine il piatto in più è stato tolto.