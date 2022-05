Lago d’Orta, 22enne si tuffa e muore sotto gli occhi degli amici

Un ragazzo di 22 anni, di origine egiziana, è morto dopo essersi tuffato nel Lago d'Orta, davanti agli occhi dei suoi amici.

Un ragazzo di 22 anni, di origine egiziana, è morto nel Lago d’Orta, nella zona dei Canottieri di Omegna. Si trovava al lago con alcuni amici, che hanno cercato in tutti i modi di soccorrerlo, senza riuscire a salvarlo. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo sarebbe morto a causa di un malore, probabilmente una congestione. Si è tuffato in acqua e poi si è sentito male. I testimoni lo hanno visto uscire dall’acqua e fermarsi al sole per mangiare qualcosa e bere una bibita.

Poi si è tuffato di nuovo nel lago e si è sentito male subito dopo.

Inutili i tentativi di soccorso

Gli amici lo hanno portato a riva e qualcuno dei turisti ha effettuato le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorsi. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è morto sotto gli occhi degli amici. Il ragazzo aveva vissuto ad Orta San Giulio fino a qualche anno fa, ospite, come richiedente asilo, di un centro accoglienza che ora è chiuso.